سلطة السيستاني الحاذقة

2019/11/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: حارث حسن مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، استقبل آية الله العظمى علي السيستاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، ورحّب بالخطة الإصلاحية التي قدّمتها بلاسخارت استجابةً للتظاهرات التي تشهدها بغداد والمدن العراقية الجنوبية منذ أسابيع عدة، ثمّ أعرب عن قلقه من “ألا تكون لدى الجهات المعنية جديّة […]

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