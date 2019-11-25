ديالى.. القبض على اثنين بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في بعقوبة

2019/11/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في بعقوبة.

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