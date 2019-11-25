زراعة بابل:انتاج بيض المائدة يحقق اعلى مستوياته بحدود 13 مليون بيضة

2019/11/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} اكدت مديرية زراعة بابل، الاثنين، ان انتاج بيض المائدة بلغ اعلى مستوى له خلال شهر تشرين الثاني الحالي ليسجل اعلى مستوياته خلال العام.

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