رغم صدور أمر قبض ومنع سفر بحقه.. أبو مازن يتجول في الخضراء ويلتقي ’’مسؤولين’’

2019/11/25 | 13:56

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بغداد اليوم- بغداد

قالت مصادر داخل المنطقة الخضراء، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، إن محافظ صلاح الدين السابق، النائ...





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