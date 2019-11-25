ماذا قال مدرب المنتخب القطري عن مباراة اسود الرافدين؟

2019/11/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدرب المنتخب القطري، فليكس سانشيز، على مباراته الاولى في كأس الخليج 24 بالدوحة، امام المنتخب الوطني العراقي.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “نطمح

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