إنشاء خط كابل الألياف الضوئية عبر قاع بحر الخزر

2019/11/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) عن البدء بإنشاء خط كابل الألياف الضوئية عبر قاع بحر الخزر.

وعبر الأمين العام للمجلس

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