القبض على متهمين اثنين بحيازة المخدرات في ديالى

2019/11/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأثنين، القبض على متهمين أثنين بتهمة حيازة وتعاطي الحبوب المخدرة في بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان تلقته، "الغد برس" ان "خلال الممارسات الأمنية تمكنت مفازر قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من اللقاء القبض على متهمين اثنين في قضاء بعقوبة، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات".

وأوضحت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء".

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