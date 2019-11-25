لابدَّ من حلّ سريع للأزمة الحاليّة

2019/11/25 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاردينال لويس روفائيل ساكو مع استمرار التظاهرات التي تقترب من إتمام شهرها الثاني، تظاهرات غير مسبوقة على مستوى الحجم، وتنوع المشاركين، ونوعية المطالب، تظاهرات غدَت مع الزمن “سلطة وطنية”، تظاهرات أربَكت حياة المواطنين، وأرهقت الحكومة، والبلاد أساساً منهكة بسبب الحُروب، وغارقة بالديون والمشاكل السياسية والمُجتمعية، لذا فالوضع لا يتحمل المزيد، ولابد من قراءة متأنية …

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