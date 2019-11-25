عبدالمهدي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك

2019/11/25 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الامريكية للطاقة المتجددة GE Renewablesجيروم بيكريس، والوفد المرافق له.

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