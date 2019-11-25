العامري في مجلس النواب لحضور جلسة اليوم

2019/11/25 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- حضر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، جلسة البرلمان لهذا اليوم.وقال مصدر نيابي لـ/SNG/،انه” وصل العامري، مساء اليوم، الى مبنى البرلمان لحضور جلسة القراءة الثانية لقانون الانتخابات والمفوضية”.يشار الى ان البرلمان يشرع اليوم وبحسب جدول اعماله بالقراءة الثانية لمشروع قانون الانتخابات الجديد.

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