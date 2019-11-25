انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% في 9 أشهر

2019/11/25 | 14:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19.8 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.805 مليار دينار (2.545 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الإثنين.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية سبتمبر أيلول 2018 نحو 2.249 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

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