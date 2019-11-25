المندلاوي: المباحثات بين بغداد واربيل تجري بإنسيابية عالية

2019/11/25 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، أن مباحثات الوفود الفنية لأربيل وبغداد بشأن الملفات العالقة، تجري وسط أجواء إيجابية.

وقال عضو الحزب صبحي المندلاوي،

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