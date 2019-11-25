المعموري: سائرون مع الانتخابات بدوائر متعددة وفوز صاحب أعلى الأصوات

2019/11/25 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، اليوم الاثنين، انهم سيعملون على تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، مشيرا الى ان التحالف نظام مع الدوائر المتعددة وفوز صاحب أعلى الأصوات.

وقال المعموري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "قانون الانتخابات الذي كان يعتمد على قانون سانت ليغو المعدل، هنالك توجه لتغييره استجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف ان "كتلة سائرون النيابية اقترحت تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي، والتعديل الجديد للقانون سيضمن فوز صاحب أعلى الأصوات 100%".

وبين ان "التعديل الجديد سيشمل إجراء الانتخابات بدوائر متعدة على مستوى الاقضية"، منوهاً إلى إنه "سيحقق التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين بانتخابات شفافة وعادلة بين المتنافسين".

واشار المعموري الى ان "كتلة سائرون النيابية ستعمل على تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها"، كاشفاً عن "تقديم طلب رسمي في وقت سابق إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانوني المفوضية والانتخابات".

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