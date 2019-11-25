المالية النيابية تناقش إعداد سلم رواتب جديد وتوجه باستضافة محافظ البنك المركزي

2019/11/25 | 14:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الامريكية للطاقة المتجددة GE Renewables جيروم بيكريس والوفد المرافق له.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في

بغداد اليوم- بغداد

أجل مجلس النواب العراقي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، انعقاد جلسته مدة نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب الكافي لعقدها.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أرجأ عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، توجيهاً الى رئاسة الوزراء بإعلام المحافظين بأن ليس لديهم الصلاحيات بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية والمدراء العامين المصوت عليهم في مجالس المحافظات.





وتضمنت الو

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