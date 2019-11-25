2019/11/25 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلاب الدورة (110) يواصلون اعتصامهم أمام جامعة وزارة الدفاع لحين ت

اخبار مباشرة

طلاب الدورة (110) يواصلون اعتصامهم أمام جامعة وزارة الدفاع لحين تحقيق مطالبهم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلاب الدورة (110) يواصلون اعتصامهم أمام جامعة وزارة الدفاع لحين تحقيق مطالبهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلاب الدورة (110) يواصلون اعتصامهم أمام جامعة وزارة الدفاع لحين تحقيق مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).