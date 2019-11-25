عبد المهدي يؤكد دعم الحكومة لمشاريع لشركة جنرال الكتريك في قطاع الكهرباء

2019/11/25 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، دعم الحكومة للمشاريع التي تنفذها شركة "جنرال الكتريك" الامريكية، في قطاع الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الأخير "أكد خلال استقباله في مكتبه ببغداد الرئيس التنفيذي لشركة (جنرال الكتريك) الامريكية للطاقة المتجددة، جيروم بيكريس والوفد المرافق له، دعمه لمشاريع الشركة في قطاع الكهرباء".

وشدد عبد المهدي، بحسب البيان، على أهمية "مشروع شبكات النقل الذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء واعادة تأهيل 23 محطة ثانوية سعة 400/132 و132/33 ومحطات متنقلة".

وبين أن المشروع "يوفر اكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع انحاء العراق، والمساهمة بفك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل في جميع انحاء العراق، الى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ".

من جانبه، اكد الرئيس التنفيذي لجنرال الكتريك، "عزم الشركة على إنشاء اكاديمية جنرال الكتريك للشبكات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالي التي ستتولى تدريب وتخريج العديد من الطلاب و المهندسين و تهيئتهم للاندماج في سوق العمل ".

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