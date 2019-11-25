ليلة الانقلاب في العراق: ستودنت ستريت كورنر

2019/11/25 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت البيانات التي نشرتها حسابات جهاز مكافحة الإرهاب المهكرة، ليل أمس الأحد، مثل الصاعقة على الشعب العراقي وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض وتباينت وجهات النظر المختلفة لمدة عشرين دقيقة فقط حتى ذهب هذا الحلم لبعضهم والرعب للبعض الأخر، بعد أن تضمنت البيانات انقلاب عسكري يقوده جهاز مكافحة الإرهاب والقبض […]

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