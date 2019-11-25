هيئة المنافذ: إعادة فتح منفذ الشيب مع ايران بعد 9 أيام من الاغلاق

2019/11/25 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي امام حركة المسافرين من العراق الى ايران.

وأشار مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، الى إعادة فتح المعبر الواقع بمحافظة ميسان، بعد إغلاقه منذ السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، بناء على طلب من الجانب الإيراني، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ايران خلال الأيام الماضية.

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