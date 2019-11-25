بابل: انتاجنا من بيض المائدة بلغ 13 مليون بيضة خلال الشهر الحالي

2019/11/25 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية زراعة بابل، الاثنين، ان انتاجها من بيض المائدة بلغ ما يقارب من 13 مليون بيضة خلال الشهر الحالي.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز ان "انتاج المحافظة حقق 12 مليون و844 الف و400 بيضة من خلال مشاريع الدواجن العاملة فيها و البالغة 7 مشاريع بطاقة تشغيلية ضمت 593 الف و331 دجاجة بياضة في مرحلة الانتاج اضافة الى 344 الف و 909 دجاجة بياضة في مرحلة التربية".

واضافت ان "انتاج المفاقس العاملة في محافظة بابل بلغ 2470292 فرخ خلال الشهر ذاته من خلال 14 مشروع عامل حاليا، و تم رفد السوق المحلية بـ1285 طنا من دجاج اللحم من مشاريعها البالغة 53 مشروعا".

ورجحت وزارة الزراعة في 21 تموز 2019 ان العراق سيكتفي ذاتيا من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، مرجحا ان يتم تصدير الفائض في حال وجود امكانية لذلك.

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