 وتيرة ايجابية للتبادل التجاري بين ايران و العراق

2019/11/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الملحق التجاري الايراني في بغداد "ناصر بهزراد" على الوتيرة الايجابية للتبادل التجاري بين ايران والعراق وقال ان التقارير تشير الى نمو تجارة السلع ...

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