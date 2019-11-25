سناء عبد القادر مصطفى - الاقتصاد السياسي لانتفاضة تشرين العراقية

2019/11/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سناء_عبد_القادر_مصطفى لم تكن انتفاضة تشرين في العراق محض صدفة أو نزوة شباب طائشين من كلا الجنسين وانما جاءت نتيجة لتراكمات كمية ونوعية خلال ستة عشر عاما ومنذ الاحتلال الأجنبي من قبل 16 دولة للعراق منذ العام 2003.ولم يكن اللذين قدموا الى العراق فوق الدبابات الأمريكية أفضل من اللذين حكموا العراق قبلهم، بل وإنما أسوا بكثير.ولهذا فسوف أستعرض ما كتبته ونشرته في المواقع الاقتصادية والإعلامية بهذا الخصوص والذي يصب في الأسبا......

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