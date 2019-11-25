سعود سالم - الحرب القذرة في ليبيا

2019/11/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ٢-;- - الحرب الحفترية على طرابلسفي منتصف شهر أكتوبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-، بدأت أول الجثث للمرتزقة والجنود الروس الذين قتلوا في الحرب الحفترية في ليبيا للوصول إلى بلادهم ليدفنوا فيها بين أهاليهم.من الناحية الرسمية، روسيا دولة محايدة بخصوص الحرب الليبية ولا تشارك أو تساند أي من الطرفين المتنازعين على السلطة، غير أن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق، حيث أثبت الإعلام الغربي وجود العديد من ......

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