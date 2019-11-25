المالية النيابية تناقش إعداد سلم رواتب جديد يضمن العدالة الاجتماعية

2019/11/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، اجتماعاً ناقشت خلاله قانون الخدمة المدنية الاتحادي، وإعداد صيغة جديدة لسلم رواتب موظفي الدولة يضمن العدالة الاجتماعية، وإرساله إلى الحكومة.وذكرت اللجنة في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، أن “اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الجبوري وبحضور أعضائها، وانصبت مداخلات وآراء الاعضاء بشأن إعداد سلم رواتب جديد ...

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