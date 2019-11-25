الأنواء الجوية: أمطار غزيرة وعواصف رعدية سيشهدها العراق

2019/11/25 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توقعت هيئة الأنواء #الجوية، أنها تتوقع أن يشهد #العراق تساقط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.وذكرت الهيئة في بيان أن «#الطقس سيكون […]

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