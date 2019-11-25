الحلبوسي: الوضع الراهن يحتم علينا ان لا نقف عند مصلحة أي حزب

2019/11/25 | 15:29

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، أن الوضع الراهن يحتم علينا أن لا نقف عند مصلحة أي حزب، مبيناً أننا أمام قضية وطن.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوضع الراهن يحتم علينا ان لا نقف عند مصلحة اي حزب لكوننا امام قضية وطن".

وشدد رئيس البرلمان على "العمل من اجل اعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية"، مؤكداً على "اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات".

نصحت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، رعاياها بعدم السفر إلى العراق في الوقت الحالي مجدداً، بعد إعلان منظمة الحج والزيارة الايرانية، استئناف الرحلات الى العراق ابتداءً من يوم الاحد المقبل المصادف (01 كانون الاول 2019).





بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدران مطلعان، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مدينة الناصرية في ذي قار.

وقال مصدر حكومي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لوجود زيارة لرئيس الوزراء إلى محافظة ذي قار، أو ني

بغداد اليوم-بغداد

افتتح حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) أعمال جلسة مجلس النواب الـ18.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، ان " النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، حس ا

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