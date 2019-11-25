2019/11/25 | 15:30

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بالوثيقة..



نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة موحدة الأربعاء المقبل وتحم

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بالوثيقة..



نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة موحدة الأربعاء المقبل وتحمل الوزارة والحكومة مسؤولية ما يجري

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