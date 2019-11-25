مصدر: النزاهة تلقي القبض على مدير زراعة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى ومعاونه

2019/11/25 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بإعتقال مدير زراعة قضاء خانقين ومعاونه من قبل هيئة النزاهة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"فرق هيئة النزاهة اعتقلت مدير زراعة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى ( ب، خ) ومعاونه الذي هو شقيقه بالاصل (س، خ)".

وأضاف أن"قضية الاعتقال بسبب امتلاكهما مكتب تفويج للحج والعمرة غير مجاز، وفقا للمعلومات الاولية".

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