نائبة تؤكد على ضرورة دعم القطاع الخاص وتأمين البنى التحتية للنهوض به

2019/11/25 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت النائبة ميادة النجار، اليوم الاثنين، الى دعم القطاع الخاص من خلال اتاحة الفرص للتشارك مع القطاع العام وتأمين البنى التحتية اللازمة.

وقالت النجار في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، وحضرته "الغد برس"، انه "لابد من دعم القطاع الخاص من خلال اتاحة الفرص بالشراكة الرصينة المدروسة مع القطاع العام او تأمين بنى تحتية لها ينشطها ويدفع به بأسرع وقت ممكن للخروج من حالة السبات الحالي وتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي".

واشارت الى ان "معظم الدول التي ذهبت الى التخلص من مؤسساتها الخاسرة كانت من خلال حلين الاول تصفية وبيع هذه المؤسسات والاستفادة من وارد البيع لتخصيصه للبنى التحتية والصناعات والخدمات العصرية بما يتيح الفرصة للقطاع الخاص بالاستفادة منه لخلق الفرص الاقتصادية التي تدر للبلد موارد مالية اضافية".

وتابعت "والحل الثاني يكون من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

واضافت ان "معظم عوامل النجاح للصناعات في الدول ترتكتز على مفاصل اساسية كثيرة منها توفر المواد الاولية والطاقة الرخيصة والايدي العاملة الماهرة ووسائط النقل الحديثة والاسواق ومركز ابحاث لتطوير المنتوجات".

ولفتت النجار الى ان "مؤسسات ومصانع المملوكة للقطاع العام هي ثروة معطلة في الوقت الحالي وهي امانة في اعناقنا ويجب علينا ان نكون واقعيين بايجاد قانون رصين يحمي هذه الامانة من الفاسدين والانتهازيين ".

واكدت على ان "القطاع الخاص هو العصب الرئيس لمعظم الدول العظمى في عصرنا هذا حيث انه يوفر فرص العمل لملايين الشباب الذين يتظاهرون بسبب البطالة ويؤمن حجم الواردات التي تفوق واردات الدولة برمتها".

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