عادل عبد المهدي يؤكد لوفد جنرال الكتريك دعمه لمشاريع الشركة بمجال الطاقة الكهربائية بالعراق

2019/11/25 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووفد من شركة جنرال الكتريك الأميركية، سبل تطوير عمل الشركة، بقطاع الطاقة الكهربائية في العراق.

وأكد عبد المهدي خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الاميركية للطاقة المتجددة جيروم بيكريس والوفد المرافق له، أكد دعمه لمشاريع الشركة في قطاع الكهرباء، ومن بينها مشروع شبكات النقل، والذي يتضمن إنشاء واعادة تأهيل ثلاث وعشرين محطة ثانوية، ستضمن توفير اكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل، في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل، وتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل، الى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي، من خلال العقود الثانوية للتنفيذ.

من جهته اعرب رئيس الوفد عن عزم الشركة إنشاء اكاديمية جنرال الكتريك للشبكات، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء التعليم العالي، والتي ستتولى تدريب وتخريج العديد من الطلاب و المهندسينن وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل.

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