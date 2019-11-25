بغداد ترجئ فتح مطار كركوك الدولي

2019/11/25 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بقيام الحكومة الاتحادية بارجاء فتح مطار كركوك الدولي الى إشعار آخر.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الحكومة العراقية ابلغت محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، خلال اجتماع عقد في العاصمة بغداد يوم امس عن معرقلات قانونية وإدارية ترجئ موعد افتتاح مطار كركوك الدولي الى إشعار اخر".

وكان محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، اعلن قرب استكمال جميع اجراءات افتتاح مطار كركوك الدولي.

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