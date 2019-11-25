2019/11/25 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت رئيسة لجنة الثقافة النيابية، سميعة الغلاب، اليوم الاثنين، عن إعادة إطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين اعتباراً من العام المقبل.

وقالت الغلاب في موتمر صحفي عقدته في مجلس النواب ، وحضرته "الغد برس"، ان لجنتها "احالت كتابها المرقم 448 في 24 تشرين الثاني الجاري إلى اللجنة المالية ووزارة المالية من أجل تضمين المكافآت للصحفيين والفنانين والادياء في قانون الموازنة القادم لعام 2020، بناء على هامش رئيس مجلس النواب على اصل كتاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار المرقم (24067) في 20 تشرين الثاني الجاري والخاص بالمكافئات التشجيعية التي كانت مخصصة للصحفيين والفنانين والادباء والتي توقفت عام 2014 بسبب التقشف".

واضافت "نؤكد أن لجنتنا ستتابع الموضوع مع اللجنة المالية تقديرا للجهود التي بذلتها تلك الشرائح بمواقفها الوطنية في مواجهة الافكار المتطرفة ونقلهم للصورة الحقيقية المجردة ابان الحرب ضد التنظيمات الارهابية التي ارادت تفريق اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد".

واكدت "ستتابع اللجنة وبكل حرص مع السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية قضية ادراج المبالغ المخصصة للمكافئات التشجيعية ضمن موازنة العام المقبل ومتابعة جميع التفاصيل الاخرى مع الجهات المعنية".

واشارت الغلاب الى "التضحيات التي قدمها الفنان والاعلامي والصحفي والكاتب والاديب مع بقية الشرائح الاجتماعية الاخرى, في حقب مختلفة واحداث متنوعة بظروف عصيبة, ولا بد لنا من رد جزء من ذلك الدين الذي نحمله في اعناقنا خدمة لعراقنا الحبيب شكرا لكل من قدم للعراق وما زال يقدم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الثقافة النيابية تعلن إطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الثقافة النيابية تعلن إطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).