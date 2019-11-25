2019/11/25 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بالثأر من قوى الغطرسة العالمية وعملائها على حد وصفه.

وأكد سلامي في تصريح أن ايران ستثأر لعناصر قوات الأمن الذين قتلوا خلال الاضطرابات في البلاد من قوى الغطرسة العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة ومن يساندها، مشيرا الى أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الاستخبارات الإيرانية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالثأر من أميركا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالثأر من أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).