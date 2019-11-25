الحلبوسي: لن نقف عند مصلحة أي حزب وسنمضي بتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية(فيديو)

2019/11/25 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، أن الوضع الراهن يحتم علينا أن لا نقف عند مصلحة أي حزب، فيما شدد على ضرورة المضي بتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية.وقال الحلبوسي في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الوضع الراهن يحتم علينا ان لا نقف عند مصلحة اي حزب لكوننا امام قضية وطن”.وشدد رئيس البرلمان على […]

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