قيادي كردي يكشف ماذا طلب بنس من اربيل مجددا؟

2019/11/25 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سياسي وقيادي في منطقة كردستان العراق، الاثنين، عن أبرز ما دار من نقاشات خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى أربيل، مشيراً الى أن بنس أرس...

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