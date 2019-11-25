لجنة التعليم النيابية تناقش تخفيض اقساط الجامعات الاهلية

2019/11/25 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا برئاسة النائبة غيداء كمبش رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول اعمالها.

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