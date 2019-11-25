لجنة التعديلات الدستورية تعلن اجراءاتها بشأن الاستبيان الخاص بتعديل الدستور

2019/11/25 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت لجنة التعديلات الدستورية اجتماعا برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم الاثنين، لمناقشة بنود الاستبيان الخاص بتعديل الفقرات الدستورية وسبل تحقيق مشاركة شعبية واسعة للوصول الى التعديلات المطلوبة.

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