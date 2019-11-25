أتفاق شامل بين بغداد وأربيل ولعام واحد فقط.. هذه تفاصيله

2019/11/25 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الاقليم للمباحثات بين أربيل وبغداد خالد شواني عن اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على موازنة العام المقبل 2020 في اطار اتفاق شامل مع بغداد.

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