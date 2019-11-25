الشابندر يوجه نصيحة للمتظاهرين: لا تحرقوا حقوقكم فيقوى الفاسدون

2019/11/25 | 16:31

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بغداد اليوم-متابعة

وجه السياسي العراقي، عزت الشابندر، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) نصيحة الى من وصفهم بالشرفاء من المتظاهرين.

وقال الشابندر، عبر تغريدة، على منصة تويتر، "رسالة مفتوحة الى جميع الشرفاء من المتظاهرين: اخوكم من صدقَكم لا من صدّقكم او جاملكم لركوب موجتكم".

ورأى أن "خروج البعض عن السلمية سيقوي الفاسدين و يُسْعِدُ المتربصين "، مضيفا أن "حرق المؤسسات والمصالح العامة والخاصة هو حرقٌ لحقوقكم ومطالبكم معها".

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم خلف، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، عن إصابة 11 عنصراً من القوات الأمنية جراء استهدافهم برمانة يدوية وسط بغداد.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن "مجموعة خارجة عن القانون استهدفت القوات الأمنية برمانة يدوية في منطقة حافظ القاضي ما أدى إلى سقوط 11 جريحا رافقها استخدام قناني المولوتوف".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون"، مبيناً أن "ملاحقات الخارجين عن القانون ما زالت مستمرة".

واتهم خلف في تصريحات صحفية بعض الأشخاص الذين وصفهم بالـ "المندسين" بأنهم يعمدون على رمي القوات الأمنية بالقنابل الحارقة "المولوتوف" والرمانات اليدوية.

ومنذ الـ25 تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة بغداد، وعدة محافظات وسطى وجنوبية، احتجاجات مماثلة لأخرى اندلعت قبلها بأسبوعين، للمطالبة، تخللتها اشتباكات، وحرق لبعض المقرات السياسية، واستخدام للرصاص الحي، والغاز المسيل للدوع، والمولوتوف، ما اسفر عن مقتل اكثر من 330 من الطرفين، وإصابة الآلاف.

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