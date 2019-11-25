2019/11/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل: اربيل وبغداد تتفقان بشأن تسليم النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل: اربيل وبغداد تتفقان بشأن تسليم النفط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل: اربيل وبغداد تتفقان بشأن تسليم النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).