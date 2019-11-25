2019/11/25 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني هدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ”الإبادة”، في حالة تجاوزها “الخطوط الحمراء” في التعامل مع إيران.وقال سلامي، في خطاب نقله التلفزيون الإيراني “أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا”.وتابع “نقول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ”إبادة” أربع دول المركز الخبري الوطني.

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