2019/11/25 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مركز التنسيق المشترك لحكومة إقليم كوردستان ان اعداد اللاجئين من شمال شرق سوريا إلى إقليم كوردستان تجاوز 17000 شخص منذ بدء الهجوم التركي في أكتوبر.

والعدد الإجمالي للاجئين الكورد السوريين هو الآن 17046، هذا العدد بالإضافة إلى 226 الف لاجئ سوري كانوا يعيشون بالفعل في إقليم كوردستان.

وذكرت لجنة التنسيق على صفحتها في موقع تويتر يوم امس الاحد ان 178 لاجئًا كورديًا سوريًا وصلوا عبر معبر فيخابور "سيمالكا" الحدودي ، ليصل العدد الإجمالي للوافدين إلى اكثر من 17 الف لاجئ.

وقامت حكومة اقليم كوردستان ببناء مخيمات للاجئين كاستجابة سريعة لاستقبال الهاربين من الهجمات التي تشنها تركيا وفصائل سورية موالية لها على مناطقهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية ، كان إقليم كوردستان موطنا لـ 1.8 مليون من النازحين العراقيين واللاجئين الذين فروا من سوريا وأجزاء أخرى من العراق.

وزار رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت مخيماً للاجئين السوريين في بردرش لمناقشة الاحتياجات والمتطلبات مع إدارة المخيمات والمنظمات الدولية والمحلية.

ويستضيف مخيم بردرش حاليًا 2619 عائلة لاجئة سورية ، أي ما يعادل حوالي 12000 شخص فروا إلى الإقليم بعد الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر.

ودعا بارزاني المجتمع الدولي وشركاء إقليم كوردستان إلى مساعدة الحكومة ودعمها في ملف اللاجئين.

سوار احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (17 الف لاجئ وصل الى كوردستان بعد الهجوم التركي على شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (17 الف لاجئ وصل الى كوردستان بعد الهجوم التركي على شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).