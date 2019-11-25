ايران: نستهدف من اقتصاد العراق ثلاثة أمور

2019/11/25 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الملحق التجاري الايراني في العراق، اليوم الاثنين، عن خطة لرفع الحجم التجاري البيني الى 20 مليار دولار.

وأوضح ناصر بهزاد أن "الخطة التجارية المذكورة تهدف الى استقطاب النقد الاجنبي وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية لكلا البلدين".

ولفت الى أن السوق العراقية تستورد من ايران المعدات والاجهزة الصناعية والطبية والكهربائية ومنتجات الصناعات التحويلية والمواد الغذائية بجانب الحديد والصلب والخدمات الفنية الهندسية والمنتجات الزراعية.

يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين ايران والعراق تخطت 6 مليارات دولار خلال 7 شهور للفترة من 21 آذار حتى 22 تشرين الاول 2019.

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