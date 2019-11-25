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ايران تعلن عن خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار


ايران تعلن عن خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار
2019/11/25 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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