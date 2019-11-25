روحاني يعين وزيرا جديدا للزراعة بالوكالة

2019/11/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عيّن الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاثنين، "عباس كشاورز" وزيرا للزراعة وكالة، بعد قبوله استقالة الوزير السابق محمود حجتي.

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