ايران تستهدف تجارة مع العراق بـ 20 مليار دولار

2019/11/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الملحق التجاري الايراني في العراق، عن خطة لرفع الحجم التجاري البيني الى 20 مليار دولار.

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