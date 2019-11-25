حقوق الانسان النيابية تخاطب الحكومة بشأن ملف تمليك المتجاوزين في كركوك

2019/11/25 | 17:02

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بغداد اليوم-بغداد

خاطبت لجنة حقوق الانسان النيابية، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) الحكومة بشأن ملف تمليك المتجاوزين في محافظة كركوك.

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في بيان، إنه "بناء على الشكوى المقدمة من قبل الاحزاب والقوى التركمانية، خاطبت اللجنة مجلس الوزراء العراقي بإعادة النظر في قرارها الصادر حول تمليك المتجاوزين على الاراضي العامة".

وأكد أن "خصوصية كركوك الجغرافية والقومية لا يسمح لها المجال لتطبيق هذا القرار وهي تجاوز واضح على حقوق الآخرين" .

بغداد اليوم _ متابعة

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أمريكا وبريطانيا والسعودية بتدميرهم حال تجاوزهم خطوط بلاده الحمراء، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن اللواء سلامي، قوله

بغداد اليوم-متابعة

وجه السياسي العراقي، عزت الشابندر، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) نصيحة الى من وصفهم بالشرفاء من المتظاهرين.

وقال الشابندر، عبر تغريدة، على منصة تويتر، "رسالة مفتوحة الى جميع الشرفاء من المتظاهرين: اخوكم من صدقَكم لا من

بغداد اليوم - بغداد

وصف نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد الطالباني، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، المفاوضات بين وفد إقليم كردستان والحكومة العراقية في بغداد، بأنها جدية وهامة، فيما أشار الى أن مشروع قانون الموازنة وضع بعض المهام على كاهل

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