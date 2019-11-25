الجبوري: لن أعود لرئاسة مجلس النجف حتى لو صدر قرار بالعودة

2019/11/25 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلن رئيس مجلس محافظة النجف، خضير الجبوري، اليوم الأثنين، أنه لن يعود إلى منصبه عقب تجميد عمل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، حتى

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