رئيس القضاء الايراني يؤكد ضرورة تحديد مصير معتقلي الاحداث الاخيرة

2019/11/25 | 17:03

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اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام " ابراهيم رئيسي" على ضرورة البت بمصير معتقلي الاحداث الاخيرة وقال : يجب ان يحدد مصير

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