2019/11/25 | 17:03

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متظاهرون يحرقون منزلاً للنائب السابق خالد الأسدي وسط الناصرية

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متظاهرون يحرقون منزلاً للنائب السابق خالد الأسدي وسط الناصرية

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