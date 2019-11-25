2019/11/25 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احراق مبنى قائممقامية قضاء الدواية في ذي قار

اخبار مباشرة

احراق مبنى قائممقامية قضاء الدواية في ذي قار

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احراق مبنى قائممقامية قضاء الدواية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احراق مبنى قائممقامية قضاء الدواية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).